Культура

Более 80 мероприятий можно посетить по Пушкинской карте в Псковском музее-заповеднике

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на длинные майские выходные. Здесь будут действовать более 80 экскурсий, интерактивных программ, выставок, мастер-классов и других мероприятий, которые можно оплатить с помощью Пушкинской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С начала года Псковский музей-заповедник на своих объектах и в филиалах уже успел принять более 1600 молодых посетителей, которые воспользовались Пушкинской картой.

Сейчас любой объект музея можно посетить, купив билет с помощью Пушкинской карты. Это же касается и филиалов Псковского музея-заповедника, которые станут отличным местом, чтобы провести там пару солнечных весенних дней и прогуляться по живописным территориям, отметили в пресс-службе.

Теперь при посещении мероприятий по Пушкинской карте необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность посетителя, купившего билет с помощью карты.

Телефон для справок: +78112663311.