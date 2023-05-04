Культура

«Усадебные тексты» Толстого представляет музей-заповедник «Михайловское»

Выставку «Милый мне приют» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, это совместный проект Пушкинского заповедника и Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Экспозиция повествует о жизни русской усадьбы XIX века, какой она отражена в литературном наследии великого прозаика. Вниманию посетителей представлены экспонаты из фондов столичного музея: иллюстрации к романам «Война и мир», «Анна Каренина» и «Семейное счастие», к трилогии «Детство. Отрочество. Юность», к повести «Утро помещика». Кроме того, в состав выставки вошли черновики «усадебных» текстов Толстого, а также фотографии, художественные работы и документы, рассказывающие о «Ясной Поляне» — любимом имении Льва Толстого. «Сцены охоты, балов, игры на музыкальных инструментах ярко иллюстрируют усадебный быт, свидетелями которого были представители золотого и серебряного веков русской литературы. Эта жизнь осталась в прозе и в стихах», — отметили в «Михайловском», напомнив положение из исследования кандидата культурологии, заведующей отделом меморации и музеефикации музея-заповедника «Ясная Поляна» Нины Никитиной: «Вся русская литература вышла из усадебного мира».

Выставка «Милый мне приют» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 2 июля и с ней, в частности, смогут познакомиться гости и участники предстоящих Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).