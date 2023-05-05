Культура

Опубликована афиша празднования Дня Победы в Пскове

Серия мероприятий пройдет в Пскове в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основными городскими площадками станут Сквер имени 60-летия Великого Октября (на «Четырех углах»), учреждения культуры и воинские захоронения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

5 мая в Сквере имени 60-летия Великого Октября с 16:00 до 19:00 состоится интерактивный фестиваль «Место встречи». На 20:00 6 мая на этой же площадке запланирована традиционная акция «Свеча Победы».

8 мая с 10:00 до 13:00 на воинских захоронениях и у памятных знаков пройдут возложения гирлянд воинской славы и цветов. Торжественный ритуал на Могиле Неизвестного солдата состоится в 16:00. В этот же день в 12:00 в Сквере имени 60-летия Великого Октября развернется две интерактивных площадки и выставка военно-исторического комплекса «Линия Сталина».

В сам день Победы, 9 мая, псковичей и гостей города ждут праздничные концертные программы и спортивные мероприятия.

На стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) пройдет международная акция «Рекорды Победы» в 13:00.

В Доме Офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в 12:00 начнется концерт «Встречаем Победу», а в 16:00 – программа «Березы памяти моей».

Городской культурный центр (площадь Победы, 1) подготовил концерт «Победный яркий май», который состоится в 12:00. А на 18:00 запланирован концерт творческих коллективов города «Дороги судьбы, дороги Победы!».

Вход на концерты по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

«Майский вальс» прозвучит на площадке у Псковского детского дома на улице Максима Горького, 23 в 18:00. Концерт даст образцовый детский коллектив духового оркестра «Геликон» под управлением заслуженного работника культуры Александра Роора.