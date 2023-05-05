Культура

Спектакль о самом близком друге Пушкина дадут в Тригорском

Литературно-музыкальный спектакль «Дельвиг. Сны» (в жанре театральной читки) завтра, 7 мая, сыграют в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» учащиеся Театрального отделения Лицея искусств «Санкт-Петербург». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, историю поэта XIX века, одноклассника и друга Александра Пушкина по Царскосельскому лицею, разыграют в так называемой «зелёной зале» дома-музея Осиповых и Вульфов в мемориальной усадьбе «Тригорское».

Силуэтный портрет Антона Дельвига работы Александра Стройло (1998). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В основу студенческой работы легли подлинные факты из биографии Антона Дельвига: годы ученичества, первая влюбленность, посещение салона Софьи Пономарёвой, участие в судьбе декабристов, женитьба, создание «Литературной газеты». И ранняя кончина, узнав о которой Пушкин напишет Петру Плетнёву: «Вот первая смерть, мною оплаканная. …Никто на свете не был мне ближе Дельвига».

«Молодые люди попытаются воссоздать не только манеры, но, главное, образ мыслей своих героев, рассказывая публике, что те переживали, как писали стихи, как встречались со своими почитателями. А ещё о том, с каким нетерпением вся эта молодая и прекрасная публика ждала новые главы "Евгения Онегина". И как распевала романсы на только что появившиеся стихи Пушкина, того же Дельвига, Баратынского», - рассказали в «Михайловском».

Спектакль «Дельвиг Сны» поставила заслуженная артистка России, педагог Лариса Дмитриева. Начало в 17.00.