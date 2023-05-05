Культура

Фотографии довоенного «Михайловского» экспонируют в Петербурге

Довоенные виды псковских пушкинских мест в эти дни представляет Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», который сотрудничает с музеем на Мойке — первым в России музеем поэта — со дня своего основания.

Александр Монюшко. Михайловское. Старый дуб (серебряно-желатиновый отпечаток, 1937). Из фондов ВМП.

Выставка, развёрнутая в северной столице, называется «Пушкинский заповедник в довоенном фотообъективе». Как пояснили в «Михайловском», в ВМП собрана прекрасная коллекция фотоснимков с видами псковских мемориальных мест — от времени основания «Пушкинского уголка», как учреждение называлось первоначально, и до наших дней.

Довоенные фотографии представляют особый интерес как для профессионалов, так и для любителей изобразительного искусства. Это, по большей части, большеформатные серебряно-желатиновые отпечатки. Для новой выставки в музее отобрали работы трех авторов: Александра Монюшко, Михаила Муравейского и Александра Шибанова. Их ценность не только в документальной точности, за которой к этим и подобным материалам специалисты не раз обращались во время послевоенных восстановительных работ в Святогорье, но и в высокой художественности. Так, например, особое внимание авторы экспозиции рекомендуют обратить на работы Александра Шибанова, выработавшего достаточно оригинальный художественный метод: он писал картины, фотографировал их и раскрашивал маслом готовые отпечатки, создавая тем самым своеобразные авторские повторения.

Александр Шибанов. Мостик в Тригорском парке (фотоотпечаток, раскрашенный маслом, 1936). Из фондов ВМП.

В «Михайловском» уточнили, что выставка «Пушкинский заповедник в довоенном фотообъективе» развёрнута в Музее-усадьбе Г. Р. Державина в составе Всероссийского музея Пушкина. Планируется, что жители и гости Санкт-Петербурга смогут знакомиться с ней и в пушкинские дни этого лета, и даже чуть долее — до 26 июня.