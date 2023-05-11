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Культура

Макет пушки XVI века установили в Покровской башне в Пскове

11.05.2023 12:36|ПсковКомментариев: 0

Макет пушки XVI века установили в Покровской башне Окольного города Псковской крепости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Новый экспонат появился в башне, которая после длительного перерыва вновь стала доступна для посещения. Её экспозиционное пространство теперь пополнил макет пушки XVI века «Онагр».

Как отметили в музее, это лишь первый шаг в процессе наполнения пространства памятника. В дальнейшем планируется создание целого «парка» макетов артиллерийских орудий.

«За основу нашего макета было взято знаменитое орудие "Онагр", которое нам пришлось немного уменьшить, чтобы оно гармонично смотрелось в пространстве башни. Макет пушки, который сейчас экспонируется в Покровской башне, имеет длину 2 метра 30 сантиметров. Мы попытались соблюсти все основные конструктивные элементы и передать цвет оригинального орудия», – пояснил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

«Онагр» – это старинное русское именное артиллерийское орудие (медная пищаль), которое отлил в 1581 году мастер-пушкарь Первой Кузмин, единственное крупное орудие этого мастера, дошедшее до наших дней. В конце Ливонской войны царь Иван Грозный приказал отлить ряд крупных осадных орудий (пищалей), чтобы восполнить потери артиллерии в ходе войны. Одним из таких орудий и стала пушка «Онагр». 

Помимо макета пушки и постерной выставки, рассказывающей о событиях 1581 года, в экспозиционном пространстве Покровской башни проходит показ исторического фильма о судьбе памятника и ее важнейшей роли в событиях осады. Фильм проецируется непосредственно на стену башни, что делает показ более антуражным и дает возможность глубже погрузиться в атмосферу исторической эпохи. 

Покровская башня (улица Сверлова, 3) работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость посещения: 100 рублей с человека. Телефон для заказа экскурсий: +78112663311.

Теги: #Псковский музей-заповедник #покровский угол
Источник: Псковская Лента Новостей
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