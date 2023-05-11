Культура

Концерт органной музыки состоится в Пскове 14 мая

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Ave Maria навсегда» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 14 мая в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимают участие: выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Виталия Котова, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Юлия Старцева (сопрано).

В концерте прозвучат арии, посвященные Богородице Деве Марии, немца Иоганна Себастьяна Баха, французов-романтиков Шарля Франсуа Гуно и Шарля-Камиля Сен-Санса, австрийцев Франца Петера Шуберта и Иоганна Хризотома Вольфганга Амадея Моцарта, итальянцев Пьетро Масканьи и Алессандро Марчелло, советского композитора-лютнеиста Владимира Вавилова, а также произведения композиторов-современников, пишущих для кинематографа: аргентинца Астора Пьяццоллы, француза Филиппа Ромби и голландца Киса Шоненбека.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.