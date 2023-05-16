Культура

«Сказочное занятие» провела сотрудник «Михайловского» для воспитанников школы при Снетогорском монастыре

Сотрудник Государственного музей-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Елена Шур провела занятие «Что за прелесть эти сказки!..» для воспитанников воскресной школы, работающей при Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, урок по методическим разработкам, подготовленным опытными музейными педагогами, организовали в Пскове, в «сказочных» интерьерах художественной мастерской-галереи «Герцена, 6».

Фото здесь и далее из официальных сообществ музея и монастыря в социальной сети «ВКонтакте»

В «Михайловском» конкретизировали, что занятие «Что за прелесть эти сказки!..» ориентировано, прежде всего, на младших школьников. Оно знакомит детей с деревенской жизнью Пушкина в сельце Михайловском, и, шире, с народным бытом и фольклорными мотивами, столь ярко отражённым в его стихах и прозе.

«Юные слушатели с удовольствием включались в чтение знакомых отрывков из пушкинских сказок, угадывали сюжет буквально но нескольким строчкам», — рассказывает Елена Шур.

В свою очередь матушка Валерия, руководитель воскресной школы Снетогорского монастыря, оставила о занятии такой отзыв: «Сердечно благодарим Елену Александровну за приглашение учащихся нашей воскресной школы в Дом ремёсел! Атмосфера тепла, уюта, молитвы и добра нас окутала с первой минуты! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! Как мы рады, что открыли это место для себя! И невозможно было не удержаться от того, чтобы унести из этого сказочного места немного любви и тепла!»