Культура

Конкурс фанфиков объявил музей-заповедник «Михайловское»

Литературный конкурс «Сказка о прекрасной царевне Лебеди» объявили в Государственном музее-заповеднике А.С Пушкина «Михайловское».

Мария Орлова-Мочалова. Из серии гравюр-иллюстраций к «Сказке о царе Салтане…» (1954)

Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, потенциальным участникам творческого соревнования предлагают написать фанфик (от английского fan fiction — «фанатская проза» — ред.) к «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». А именно — историю о прекрасной царевне Лебеди. Как складывалась жизнь девушки-птицы до встречи с князем Гвидоном? Из какой она семьи? Кто её родители? Какие отношения связывают её с колдуном Коршуном? Откуда в ней та чудесная сила, которая помогает юному князю и его матушке?

Конкурсное сочинение может быть в стихах и в прозе, но с обязательным использованием художественных приёмов, свойственных народным и авторским, литературным сказкам, подчеркнули в «Михайловском». Работы в музее ждут до конца ноября. Оценивать их будут в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше.

Подробную информацию о требованиях к тексту «Сказки о прекрасной царевне Лебеди» и, при необходимости, к иллюстрациям к ней, о составе жюри, минимально необходимой информации о конкурсанте можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника.

В музее также напомнили, что первым наброскам к будущей «Сказке о царе Салтане…» в бумагах Пушкина уже двести лет. Эти записи датируют 1822—1824 годами — временем, когда поэт находился в так называемой южной ссылке. В основу произведения легла фольклорная миниатюра, известная под названием «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», — её Александр Пушкин ранее слышал от своей няни. Сюжет об оклеветанной жене, которая, в конце концов, обретает счастье, не новый, — отметили в «Михайловском», — но Пушкин добавляет в него множество новых героев. И даже целый остров, безлюдный и безымянный изначально, но — по воле спасённой Гвидоном и благодарной своему избавителю царевны Лебеди — получивший имя Буян и "стольный" город, полный людей и чудес.