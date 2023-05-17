Культура

Выставку «Трапеция» организует движение «ПсковАРТ»

Выставка «Трапеция» откроется в Пскове 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки - региональное общественное движение «ПсковАРТ».

Афиша и фотографии картин предоставлены движением «ПсковАРТ»

«Это вариант сотрудничества псковских художников, очень разных и очень разноплановых. Все они находятся в пространстве современного псковского искусства, выдвигая различные предложения и предположения по его развитию и продвижению. Участники проекта – Анатолий Жбанов, Илья Семин, ВИТИМ (Виктор Тимофеев), Эдуард Шарипов», - рассказали в движении «ПсковАРТ».

По словам организаторов, сверхзадача Анатолия Жбанова – добиться того, чтобы плоскость заставила зрителя мыслить в пространстве и времени. «Поэтому он постоянно пытается разрушить границу между произведением искусства (картиной, объектом) и реальностью. Художник ищет себя в нескончаемом числе форм. Лирика, колорит, мимесис – мнимые для Жбанова понятия. Ибо искусство не имеет никакого предела», - отметили они.

«Для Эдуарда Шарипова "Трапеция" – прежде всего мыслительный сдвиг от Востока к Западу, и Псков в этом принципиальном духовном противостоянии занимает свое особое место. Специфика такого оригинального топоса, как Псков, в том, что, являясь форпостом, Псков синхронно соединяет, синтезирует различные ипостаси культуры. Живопись и объекты Шарипова – это жестко изъятые из целого "куски", фрагменты исторического пространства, обладающего собственной энергетикой, наделенной авторским художественным довеском-зрением», - поделились в движении «ПсковАРТ».

ВИТИМ - рассматривает картину и спереди, и сзади, с лицевой и обратной сторон. «Его объекты под концептуальным обозначением "Анатомия палитры" – попытка расщепить традиционное понимание "картины" на элементы, разложить некое художественное целое на составные части, представив зрителю своего рода "изнанку" произведения искусства, его выход "за"», - сообщили организаторы.

Илья Сёмин изучает «мир постсоветской индивидуальности, наполненный страхами и пределами, растерянностью и герметичностью». «Его герой почти замирает в пространстве осыпавшихся мифов... Автора не интересуют параллельные миры, для него интересно лишь параллельное время. Внимательно всматриваясь в реальность, автор расшифровывает скрытый в ней обман», - отметили организаторы.

Все представленные художники связаны с Санкт-Петербургом. «Для кого- то это место учебы, для кого-то место работы, но для всех Санкт-Петербург - это город вдохновения и молодости», - добавили в движении «ПсковАРТ».