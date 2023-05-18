Культура

Библиотекари потребовали оформить побратимские отношения между Псковом и Борисовом

Сотрудники Центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева города Борисова (Беларусь) потребовали официально оформить побратимские отношения между городами Псков и Борисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приняла участие в очередной онлайн-конференции с коллегами из Центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева города Борисова (Беларусь). В рамках международного социокультурного проекта «Туристический переплёт. Краеведческий туризм» псковичи и жители города Борисова рассказали друг другу, какие у них разработаны эксклюзивные авторские краеведческие экскурсии и поразмышляли о том, как можно было бы их связать.

В мероприятии приняли участие псковские искусствоведы, краеведы и экскурсоводы.

Онлайн-встреча началась с того, что известный псковский искусствовед архитектуры, реставратор, краевед и автор эксклюзивных экскурсий Игорь Лагунин рассказал белорусам о том, какое влияние древнее полоцкое искусство оказало на псковских зодчих, кто из знаменитых псковичей имел белорусские корни и какие объекты культурного наследия Псковской области посвящены Отечественной войне 1812 года, которая, по выражению коллег из Борисова, стала туристическим брендом этого белорусского города. Завершая своё выступление, Игорь Лагунин сказал, что его собственный тесть – уроженец Беларуси, что, по его словам, ещё раз доказывает, насколько судьбы псковичей и белорусов переплетены.

В ответ экскурсовод отдела галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки Антонина Буткевич рассказала, сколько интересных экскурсий и квестов жители Борисова проводят для тех, кто интересуется историей Отечественной войны 1812 года, благодаря чему Борисов стал туристической меккой не только для российских, но и для французских реконструкторов, которые до сих пор ищут на борисовской земле «Клад Наполеона».

Псковских экскурсоводов заинтересовало, где можно найти аудиогиды по городу Борисову. А борисовские историки, как выяснилось, уже сейчас активно готовятся к 225-летию Александра Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году, и поэтому спрашивали у псковичей, где можно разжиться новейшими исследованиями и материалами о творчестве поэта.

«Борисовские библиотекари также сказали, что до сих пор не могут оправиться от "культурного шока" после посещения пушкинского заповедника "Михайловского": по их словам, они как будто побывали в романе "Евгений Онегин", а когда увидели тот самый "у лукоморья дуб зелёный", то на этом дубе им не хватило только золотой цепи», - заметили в псковской библиотеке.

Белорусы, кроме того, сказали, что у города Борисова внушительный список городов-побратимов, среди которых недостаёт только Пскова, и велели псковским библиотекарям обратиться к властям города с требованием поскорее установить официальные братские отношения между двумя городами, которые уже давно налаживают между собой неформальные культурные связи.