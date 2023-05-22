Культура

Псковским курсантам рассказали о домихайловском периоде жизни Пушкина

В преддверии Дней Пушкинской поэзии в Псковском филиале университета ФСИН России прошло тематическое мероприятие, посвященное творчеству поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Отечества он слава и любовь. Судьба и лира А. С. Пушкина» – мероприятие библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», которое с курсантами провели по инициативе сотрудников библиотеки образовательной организации.

Заведующий сектором мультимедийных технологий «БиблиоЛюб» Клим Климов напомнил обучающимся псковского филиала университета о домихайловском периоде жизни писателя – детстве, юности и южной ссылке, затем лектор подробно остановился на годах ссылки поэта, которые неразрывно связаны с Псковской землей, и основных произведениях, написанных в Михайловском.

Рассказав о роковой дуэли и гибели писателя 10 февраля 1837 года, сотрудник библиотеки отметил, что Пушкин не только «солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка, поэтому память писателя особенно чтят и даже придумали праздник – Пушкинский день, который ежегодно отмечается 6 июня.

В вузе отметили, что в библиотеке псковского филиала университета оформлена и книжно-иллюстративная выставка «Читая Пушкина сегодня», приуроченная к Дню русского языка.