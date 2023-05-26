Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня радиослушателей ждет не просто «Квартирник», а «Квартирник» в квадрате, да еще и бородатый — в гости к ведущему Дмитрию Иванову придут создатели и исполнители проекта «Бородатый квартирник» Алексей Алексеев и Анатолий Митюк, известные также по фольклорному ансамблю «Будимир». Они расскажут, почему забросили свое богатое фольклорное прошлое и переключились на каверы, какова судьба ансамбля «Будимир», как родилась идея «Бородатого квартирника», сложно ли делать стримы по 4-6-8 часов и пользуются ли они успехом. Также радиослушатели узнают, как превратить парикмахерскую в «стримерную» и гонятся ли гости студии за популярностью.

Трансляция завершена.