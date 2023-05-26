Культура

Выставку из «Михайловского» представили на «Празднике русистики» в Гуанчжоу

Выставку иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» открыли в рамках «Праздника русистики» и Гуанчжоу — города, который является политическим, экономическим, научно-техническим, образовательным и культурным центром южного Китая.

Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (из фондов «Михайловского»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, выставка воспроизводит акварели Юрия Игнатьева, выполненные для иллюстрации издания романа к 200-летию со дня рождения поэта. В экспозицию вошло 68 работ из фондов Пушкинского заповедника. В учреждении отметили, что полный цикл иллюстраций, которым владеет музей, несколько больше.

Развёрнута экспозиция в Гуандунском университете иностранных языков и международной торговли, где «Праздник русистики» — ежегодная традиция. Выставка из «Михайловского», рассказали в музее, — была тем более кстати, потому как в этот раз праздник был посвящён 190-летию «Евгения Онегина». Любители русской литературы имели возможность выразить своё отношение к наследию выдающегося поэта ещё и в видеороликах, конкурс которых, равно и концерт, также были включены в программу ко дню рождения А. С. Пушкина по старому стилю.

Напомним, что выставку иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегина» из фондов «Михайловского» в ближайшее время планируется показать также и в Индии.