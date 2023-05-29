Культура

Сотрудник псковского музея написал статьи для коллекционного журнала

Вышел новый номер исторического коллекционного журнала «Кремли и Крепости земли русской», посвященный предстоящему юбилею Псково-Печерского монастыря. Ряд статей для издания подготовил сотрудник Псковского музея-заповедника, начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Журнал дает возможность читателям отправиться в путешествие по древним городам России и узнать интересные факты из их истории. Роман Коваль является постоянным автором издания, рассказывая о крепостях, размещенных в разных уголках страны.

«На территории России и стран СНГ большое количество крепостей, их история, безусловно, уникальна. Наше славное прошлое необходимо правильно популяризировать, и данный журнал с этим отлично справляется, – поделился Роман Коваль. – Псковская земля богата крепостями, здесь есть даже целый Кремль. Конечно, Псков и его пригороды не раз были отмечены в различных битвах, сражениях, во время осад и штурмов. Много славных и драматических историй. Есть, о чем рассказать!»

В свежем выпуске, подготовленном при участии сотрудника музея, рассказывается о важном стратегическом значении Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, о строительстве оборонительных укреплений, о важной миссии обители в разные исторические периоды российского государства, и о том, чем живет монастырь сейчас.

В музее отметили, что Роман Коваль готовил материалы для других выпусков журнала «Кремли и Крепости земли русской», посвященных Пскову, Гдову и Тобольску. Автор признается, что работа над текстами не всегда легкая, но очень интересная, так как всегда хочется найти разноплановый материал, чтобы увлечь читателя.

В прошлом году в Приказной палате Псковского кремля проходила презентация журнала «Кремли и крепости земли русской» компании «MODIMIO», выпуски которого посвящены псковским крепостям. Издания представляли главный редактор журнала и авторы статей, в том числе Роман Коваль.