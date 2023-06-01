Культура

Музыканты «Детской филармонии» исследовали Изборскую крепость

Юные музыканты из «Детской филармонии» посетили Государственный музей-заповедник «Изборск». Ребята исследовали Изборскую крепость: прошли по боевому ходу, спустились в зелейный погреб, нашли тайный лаз к воде и узнали множество легенд старинного русского города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Также ребята посмотрели выставку «Корсунская легенда» и посетили некоторые музейные экспозиции.

Проект «Детская филармония» реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Его главной целью является развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры.

Шефство над этими двумя подростковыми творческими коллективами (детский оркестр русских народных инструментов и детский камерный оркестра) взял на себя губернаторский симфонический оркестр области и ансамбль «Псков».

По оценке властей, этот проект позволит повысить уровень подготовки молодежи в учреждениях сферы культуры. Под руководство наставников дети будут знакомиться с разными жанрами, изучать основы сценического искусств и выступать на сцене филармонии.