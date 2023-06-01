Культура

Фильм о джазовом музыканте Аркадии Галковском представят в Пскове

Фильм-портрет Анастасии Польяновой «Чейз» будет показан 5 июня в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Как рассказала автор, студентка выпускного курса специализации «Фото и видеотворчество» Анастасия Польянова, фильм рассказывает о жизни и творчестве известного джазового музыканта, саксофониста, преподавателя Псковского колледжа искусств Аркадия Галковского.

«На протяжении нескольких десятилетий Аркадий Валентинович работает с молодыми музыкантами, которых не только обучает, но и помогает им раскрывать свой потенциал, находить своё место в жизни, преодолевая трудности и препятствия», - рассказала автор.

В работе над фильмом она иинтервьюировала главного героя, а также использовала уникальные материалы – ставшие уже архивными фотографии, фрагменты концертных выступлений Аркадия Галковского в разные годы.

Руководитель дипломного проекта - Мурад Камалов.

Анастасия Польянова уверена: фильм будет интересен всем, кто увлекается джазом. По словам выпускницы и ее наставника, фильм «Чейз» станет познавательным как для молодых музыкантов – студентов колледжа, так и для более опытных ценителей творчества маэстро Галковского.