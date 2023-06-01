Культура

Новым главным режиссёром Александринского театра станет постановщик псковского спектакля «Лягушки»

Новым главным режиссёром Александринского театра станет Никита Кобелев, поставивший спектакль «Лягушки» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

На этом посту он сменит Николая Рощина, сообщает ТАСС.

С будущего сезона он займёт пост главного режиссёра Александринского театра, заявил на заседании худсовета художественный руководитель труппы России Валерий Фокин.

«Приняли решение, что главным режиссёром у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссёр, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль "Тварь", который с успехом прошёл на гастролях в Москве и с аншлагами идёт у нас», — сказал в интервью Фокин.

По его словам, следующей работой Кобелев в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение». Худрук надеется, что новый главный режиссёр продолжит в Александринском театре и педагогическую работу на кафедре сценических постановок.

В течение семи лет должность главного режиссёра Александринского театра занимал Николай Рощин, который, по словам Фокина, продолжит работу в Александринке как штатный режиссёр и сценограф.

Напомним, Псковский драмтеатр стал филиалом Александринского с 1 января 2021 года.

Премьера спектакля Никиты Кобелева «Лягушки» по роману китайского писателя Мо Яня в Псковском театре драмы состоялась 19 мая.