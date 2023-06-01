Культура

Авторскую экскурсию-приключение по Поганкиным палатам проведут в Пскове

Псковичей и гостей города приглашают на новую авторскую экскурсию-приключение по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника. Экскурсия носит название «Дом, который построил Поганкин» и предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В музее рассказали, что в XVII веке в Пскове было построено много каменных купеческих палат, но самыми крупными из них были Поганкины. Своими толстыми стенами, маленькими окнами и железными дверями с крепкими засовами они больше напоминали крепость. В палатах было 29 комнат, 119 окон, а лестницы между этажами располагались прямо внутри стен.

«Палаты с богатым убранством принадлежали купцу Сергею Ивановичу Поганкину с сыновьями и внуками. Но, прожив в них всего 32 года, семья Поганкиных полностью исчезает, и ее следы теряются во времени. Также бесследно пропали и все богатства. И только спустя 300 лет историкам удалось узнать все тайны этого дома», – отметила ведущий методист методического отдела Псковского музея-заповедника Жанна Аракчеева.

Участников экскурсии ждет путешествие по всем трем этажам палат. Вместе с музейщиками они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров, а также узнают историю семьи Поганкина – почему Сергей Поганкин сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья прожила в этом доме чуть более 30 лет. Легенды же о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности раскроют секреты псковского Торга.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Стоимость для групп: 1-5 человек – 1200 рублей, 6-10 человек – 1500 рублей, 11-20 человек – 2000 рублей.

Стоимость для сборной группы: 300 рублей с человека – взрослые, 200 рублей с человека – школьники и студенты.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.