Культура

Концерт «Грани органа» пройдет в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Грани органа» состоится 11 июня (воскресенье) в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимает участие молодая и талантливая органистка студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елизавета Толмасова.

В органном концерте «Грани органа» прозвучит духовная музыка XVII-XX веков: концерт для органа соль-мажор BWV 592 и прелюдия и фуга до-минор BWV 546 великого немецкого мастера эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, соната для органа №3 ля-минор Op. 23 немецкого композитора-романтика XIX века Августа Готфрида. Завершится программа тремя частями из органной симфонии для органа №1 французского органиста и композитора XIX-XX веков Луи Виктора Жюля Вьерна. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Контактные телефоны: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.