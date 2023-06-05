Культура

Студенты Псковского колледжа искусств победили в отборочном этапе олимпиады по дизайну

Студенты специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями в отборочном этапе олимпиады по дизайну имени А. М. Родченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Изображение: Алена Анточ

Учредителем и организатором олимпиады выступило частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова».

Изображение: Алена Анточ

Основными целями олимпиады являются:

развитие творческого потенциала средствами изобразительного искусства и художественного творчества;

приобщение детей к творческой деятельности и художественному творчеству;

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;

предоставление обучающимся возможности познакомиться с творчеством различных дизайнерских школ;

развитие дизайнерского и художественного обучения в системе образования Российской Федерации, мотивация школьников и педагогов к творчеству, социальной активности.

Изображение: Ольга Зинина

Конкурсные работы выполнили в виде рекламного плаката на любую тему по мотивам работ А. М. Родченко.

Изображение: Дарья Калинина

По итогу конкурсных заданий первое место в отборочном этапе заняла Алена Анточ, второе место - Ольга Зинина, третье - Дарья Калинина (руководители Т. Н. Сайгушкина, М. Б. Зинина).