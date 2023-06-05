Студенты Псковского колледжа искусств победили в отборочном этапе олимпиады по дизайну

Студенты специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями в отборочном этапе олимпиады по дизайну имени А. М. Родченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Изображение: Алена Анточ
Учредителем и организатором олимпиады выступило частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова».
Изображение: Алена Анточ
Основными целями олимпиады являются:
Изображение: Ольга Зинина
Конкурсные работы выполнили в виде рекламного плаката на любую тему по мотивам работ А. М. Родченко.
Изображение: Дарья Калинина
По итогу конкурсных заданий первое место в отборочном этапе заняла Алена Анточ, второе место - Ольга Зинина, третье - Дарья Калинина (руководители Т. Н. Сайгушкина, М. Б. Зинина).