Культура

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о Всероссийском хоровом фестивале в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он посвящен Всероссийскому хоровому фестивалю имени М. Ф. Гривского, который пройдет в Пскове с 9 по 11 июня.

Почему такие мероприятия так важны в наши дни? Чем удивит фестиваль в этом году? Какие коллективы примут в нем участие? Что делать тем, кому не хватит билетов на хоровой фестиваль? Об этом и многом другом журналистам расскажет художественный руководитель и дирижер Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского диакон Александр Амерханов.