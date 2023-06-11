Культура

Воссоединение княгини Ольги и князя Игоря: Псковский музей-заповедник и краеведческий музей района ЛНР стали партнерами

Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и Кременским районным краеведческим музеем (ЛНР) состоялось сегодня, 13 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в подписании участвовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и представители музея ЛНР.

«Мы счастливы, что наше знакомство с Россией началось с города Пскова. Здесь мы почувствовали всю мощь России, к которой мы теперь причастны. Когда нам требовалась помощь в связи с известными событиями, гендиректор музея помогла нам с закупкой отопительных батарей, а затем пригласила нас в гости. Мы почувствовали поддержку и реальную помощь на деле. Наш городок небольшой, но это туристическая зона. У вас княгиня Ольга - символ Пскова, а у нас – князь Игорь, её муж. Так что у нас с вами ещё много точек соприкосновения впереди в плане сотрудничества», - отметила начальник отдела культуры города Кременная Инна Боярская.

«Музеи России оказывают поддержку учреждениям, которые находятся на пострадавших территориях. Мы сообщили им, что готовы помочь всем, чем попросят: лекарствами, постельными принадлежностями, матрасами, провизией. Это взаимодействие вылилось в то, что сейчас мы подписали соглашение о равноправном сотрудничестве. Я уверена, что рано или поздно вы станете свидетелями открытия удивительной выставки о пересечении русских судеб между нашими землями. Это соглашение позволит нам и обмениваться выставками. Думаю, что по нашему пути пойдут и другие музеи», - отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Одна из крупнейших битв князя Игоря – с половцами – произошла именно на исторической территории Кременского района, тут были найдены многочисленные свидетельства произошедшего сражения, а также богатый княжеский меч. Один из местных краеведов провёл исследование и издал книгу «Следы князя Игоря ведут на Кременщину».

Исполняющая обязанности директора Кременского музея Людмила Ежова поблагодарила Псковщину за своевременную помощь. «Наша задача сейчас – сохранить культурное наследие», - сказала она.

В конце встречи краеведческому музею передали подарки от губернатора Псковской области, а также брендированные авоськи с шедеврами Псковского музея-заповедника и рисунками реставратора Спегальского.