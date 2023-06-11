Воссоединение княгини Ольги и князя Игоря: Псковский музей-заповедник и краеведческий музей района ЛНР стали партнерами

Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и Кременским районным краеведческим музеем (ЛНР) состоялось сегодня, 13 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в подписании участвовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и представители музея ЛНР.
«Музеи России оказывают поддержку учреждениям, которые находятся на пострадавших территориях. Мы сообщили им, что готовы помочь всем, чем попросят: лекарствами, постельными принадлежностями, матрасами, провизией. Это взаимодействие вылилось в то, что сейчас мы подписали соглашение о равноправном сотрудничестве. Я уверена, что рано или поздно вы станете свидетелями открытия удивительной выставки о пересечении русских судеб между нашими землями. Это соглашение позволит нам и обмениваться выставками. Думаю, что по нашему пути пойдут и другие музеи», - отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Одна из крупнейших битв князя Игоря – с половцами – произошла именно на исторической территории Кременского района, тут были найдены многочисленные свидетельства произошедшего сражения, а также богатый княжеский меч. Один из местных краеведов провёл исследование и издал книгу «Следы князя Игоря ведут на Кременщину».
Исполняющая обязанности директора Кременского музея Людмила Ежова поблагодарила Псковщину за своевременную помощь. «Наша задача сейчас – сохранить культурное наследие», - сказала она.
В конце встречи краеведческому музею передали подарки от губернатора Псковской области, а также брендированные авоськи с шедеврами Псковского музея-заповедника и рисунками реставратора Спегальского.