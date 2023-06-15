Культура

Исторический диктант «Хроники Пскова» завершился экскурсией

Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» завершился экскурсией в деревню Старый Изборск Печорского района. Поездка состоялась сегодня, 15 июня, и объединила около 50 школьников и студентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе.

Фото здесь и далее: Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе.

В сопровождении экскурсовода ребята познакомились с легендами Изборска, его известными правителями и богатой историей, связанной с защитой рубежей русского государства. Помимо крепости, участники посетили первоначальное поселение, с которого началась история нынешнего Изборска – Труворово городище, где им рассказали о главной достопримечательности этого места – кресте, легенда о котором гласит, что именно им отмечена могила призванного на княженье Русью в 862 году Трувора.

Завершилась экскурсия посещением Словенских ключей, первое письменное упоминание о которых относится к XVII веку.

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Напомним, исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой им. В. Я. Курбатова при поддержке прокуратуры города Пскова и депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.