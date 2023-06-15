Культура

В Минкультуры рассказали о состоянии иконы «Троица»

Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля.

«В кафедральном соборе древний памятник находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано», - говорится в сообщении.