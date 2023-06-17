Культура

Выпускные вечера пройдут в псковском колледже искусств 21 июня

Выпускные вечера состоятся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В этом году колледж закончили 54 студента очной формы обучения по специальностям:

Хореографическое творчество,

Этнохудожественное творчество,

Фото- и видеотворчество,

Фортепиано,

Оркестровые духовые и ударные инструменты,

Инструменты народного оркестра,

Хоровое дирижирование,

Теория музыки,

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Председателями государственных экзаменационных комиссий в этом году были: заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Марий Эл, кандидат исторических наук, доцент кафедры культуры и искусств Марийского государственного университета Нина Макарова, доцент, декан исполнительского и теоретико-дирижерского факультета Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Евгения Глазунова, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой дизайна и технологии Псковского государственного университета Вероника Кучеровская, заслуженный работник культуры Псковской области, заведующий информационным отделом Псковского областного центра народного творчества Вячеслав Рахман.

Уровень подготовки выпускников 2023 года и уровень исполнения дипломных работ был высоко оценен экзаменационными комиссиями - 17 дипломных работ получили сертификат «Лучшая дипломная работа 2023 года». Оценку «отлично» за выполнение выпускной квалификационной работы получили 43 выпускника.

Из 54 выпускников дипломы с отличием получили 17 молодых специалистов. В планах у выпускников – продолжение образования в высших образовательных учреждениях культуры и искусства, работа по специальности. В колледже отметили, что пятеро выпускников уже приступили к работе в учреждениях дополнительного образования детей Псковской области.