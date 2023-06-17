Культура

Школьники отыскали «клад» в ходе квеста в Любенске

Воспитанники оздоровительного лагеря Плюсской средней общеобразовательной школы побывали в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Псковского музея-заповедника 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во время экскурсии-прогулки в Любенске школьники изучили устройство усадьбы и узнали о предназначении хозяйственных построек на ее территории.

«Ребята также насладились красотой старого парка и исследовали его флору и фауну: слушали пение лягушек в пруду, любовались цветущими пионами, восхищались огромными вековыми дубами, рассматривали гнездо птицы, наблюдали, как шмели собирают нектар и … прослушали музыкальный отрывок из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" и "Полет шмеля"», – рассказали в музее.

Чтобы закрепить знания, полученные во время экскурсии-прогулки, школьники приняли участие в занимательном квесте. Главной задачей игры было найти клад, спрятанный в укромном уголке усадебного парка.

«Ребята из Плюсской школы выполнили все задания на отлично и отыскали заветные сокровища. Участники и организаторы вместе получили удовольствие от процесса. Уверены, что ребята не раз еще посетят музей и откроют для себя новые факты», – добавили музейщики.

Записаться на экскурсию-прогулку можно по телефонам: +78113321253 и +78113321553.