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Культура

Названы клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский»

19.06.2023 15:17|ПсковКомментариев: 0

Названы клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский», который станет грандиозным событием этого лета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Теперь хотим представить участников, которым не придется держать долгий путь, дабы попасть на битву битв в Кремле Псковском. Ведь витязи эти ратные являются нашими земляками. Итак, встречайте!» – обратились в музее.

Клуб «Чертог Раса»

Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» занимается реконструкцией эпохи викингов (X–XI вв.). Руководителем клуба является Александр Бойчук.

Командой клуба «Чертог Раса» реализован грандиозный проект постройки реплики ганзейской ладьи, который является результатом многолетней работы в сфере исторической реконструкции.

Клуб «Чертог Раса» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Помимо этого, клуб выступает организатором фестиваля исторической реконструкции «Хельга».

Клуб «Усадьба»

Клуб исторической реконструкции «Усадьба» занимается реконструкцией материальной и, насколько позволяют источники и методы исторического исследования, духовной культуры полиэтничного (славянского, скандинавского, финно-угорского) населения Пскова и Псковско-Чудского региона второй половины X – первой половины XI веков.

Клуб «Усадьба» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Помимо этого, клуб выступает организатором фестиваля исторической реконструкции «Исаборг».

Руководителем клуба является Максим Колпаков.

Клуб «Орден»

Клуб исторической реконструкции «Орден» основан в 2006 году. И уже в апреле 2007 года он выехал на первый фестиваль в Великий Новгород. Эта дата считается днем рождения клуба. Руководителем клуба является Игорь Бухаров.

Клуб занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Основное направление – реконструкция Русская дружинной культуры XIII–XIV вв., Золотой Орды и Западной Европы XIII века.

Клуб «Орден» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья.

Клуб «Псковская вольница»

Клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» существует с 2013 года.

Он занимается историей XIII-XIV веков, историей периода противостояния Руси и Орды, а также историей Псковской и Новгородской земель. Однако в клубе отмечают, что приветствуют любое направление реконструкции.

Клуб - постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Пскове и области, а также по всей России.

Увидеть клубы псковских витязей в деле можно 1 июля в Псковском кремле. Билеты в кассах музея либо онлайн по ссылке.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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