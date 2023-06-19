Культура

«Наш современник» издаст книгу псковского поэта Дины Дабришюте

Поэт, участник псковского Совета молодых литераторов Дина Дабришюте получила сертификат на издание своей книги в издательстве «Наш современник». Такое поощрение поэт получила за участие во втором сезоне международной литературной премии имени А. И. Казинцева.

Фото: «Литературная газета»

Лауреатов и финалистов чествовали в Доме Ростовых в Москве. В оргкомитет премии, учрежденной журналом «Наш современник» при поддержке литературного фонда «Дорога жизни» и Союза писателей России, в этом году поступили заявки из восьми стран: России, Латвии, Армении, Белоруссии, Туркмении, Азербайджана, Абхазии, Германии.

Премия для молодых прозаиков, поэтов и критиков посвящена памяти общественного деятеля, поэта, критика и публициста Александра Казинцева (1953-2020), прослужившего без малого 40 лет в редакции «Нашего современника» и отдавшего много сил для поиска и поддержки новых литературных имен, пишет «Литературная газета».

В номинации «Проза» лауреатом стал Максим Васюнов (Москва), автор рассказа «Чертово колесо». Среди молодых поэтов лучшей признали Александру Малыгину из Барнаула, подавшую на премию рукопись книги стихов «Да будет сад!». Конкурентами в борьбе за победу у сибирячки были такие самобытные авторы, как Дарья Верясова (Абакан), Тихон Синицын (Севастополь), Мария Затонская (Саров), Мария Тухватулина (Рязань)… А номинацию «Критика» выиграл еще один москвич, Станислав Секретов – со статьей «Несбывшиеся. После молодости», которая ранее была отмечена премией журнала «Вопросы литературы». Каждый лауреат получил по 50 тысяч рублей и памятный диплом.

Сертификатами на издание своей книги в издательстве «Наш современник» поощрили пятерых: это критик Константин Шакарян (Ереван), поэты Дина Дабришюте (Псков) и Иван Александровский (Москва), Павел Сидельников (Воронеж) и землячка Павла, прозаик Дарья Князева. Спецпризы жюри были вручены поэту Денису Ткачуку (Астрахань) и критику Антону Звереву (Москва).