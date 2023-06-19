Культура

Тематическая экскурсия к дате начала Отечественной войны 1812 года пройдет в Пскове

Тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам», приуроченная к памятной дате начала Отечественной войны 1812 года состоится 24 июня в 13:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» . Выставка рассказывает о вкладе Псковского края в дело победы в войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«24 июня 1812 года французская армия, переправившись через Неман, вторглась в пределы Российской империи. Инициатива начала военных действий принадлежала Наполеону I Бонапарту. В самом начале войны в Псковской губернии было объявлено военное положение. Псковщина стала ближайшим прифронтовым тылом русской армии», - рассказали в музее.

На экскурсии гости узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи «Honorem meum nemini dabo», которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также представленного на выставке.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны: офицерская шпага 1798 года, солдатский кавалерийский пистолет 1809 года, кавалерийский мушкетон 1788 года и многое другое.

Место сбора группы: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Стоимость: 200 руб./чел. – взрослые, 150 руб./чел. – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Запись по телефону: +78112292259.