Культура

Съемки серии фильмов «Двенадцать кремлей России» проходят в Пскове

Съемки документально-просветительского фильма из цикла «Двенадцать кремлей России» уже второй день проходят в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Над проектом работают телекомпания «МИРмедиа» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и ОАО «ТРК ВС РФ "Звезда"». Зрителям расскажут о наиболее значимых фактах из летописи каждого сооружения, проведут по самым интересным и живописным местам.

Один из фильмов будущего многосерийного проекта будет посвящен славной истории древнейшей крепости России – Псковского крома. Консультируют съемочную группу сотрудники музея-заповедника. Начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль провел журналистов по территории Крома, рассказал о боевой славе псковичей, а также об особенностях псковской крепости.

«Поражает, что Кремль построен на века, это место отмечено каким-то провидением сверху. Три луча, святая княгиня Ольга, у меня маму тем более зовут Ольга, все символично! Троицкий собор поражает своим масштабом, возникает ощущение благостности и намоленности. Я посоветую всем сюда обязательно приезжать, чтобы увидеть Кремль своими глазами. Увиденное на Псковской земле трогает до глубины души. Я обязательно вернусь сюда не раз, чтобы узнать получше эти святые места», – поделился своими впечатлениями от съемок в Псковском кремле ведущий проекта, российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий Олег Масленников-Войтов.

Съемки в Псковском музее-заповеднике продлятся два дня. Документальный фильм можно будет увидеть в августе-сентябре этого года на телеканале «Звезда».