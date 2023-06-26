Культура

День памяти Римского-Корсакова прошел в музее-усадьбе композитора

Празднование дня памяти великого русского композитора состоялось в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше 24 июня. В этот день у гостей была уникальная возможность не только посетить музей, но и насладиться прекрасной музыкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На празднике присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Елена Цунаева, жители Пскова и Псковской области, а также гости региона. Всего музей-усадьбу в этот день посетило более 100 человек.

«Самое главное, что, несмотря на все те трудности, которые мы переживаем, усадьба жива. И это не просто приятный июньский день, не просто потрясающее цветение пионов, не просто радость от ощущения лета. Это радость от того, что жива русская культура, что мировая культура невозможна без нас, и особенно без русской музыки. И сегодняшнее мероприятие говорит нам о том, что культура стояла, стоит и стоять будет. А самое главное, в очередной раз свидетельствует, что это очень нужно людям», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Праздничная программа началась в Любенске, где гостей ждало открытие выставки «История семьи Римских-Корсаковых в письмах» и экскурсия по усадьбе. Но главным музыкальным событием праздника стал концерт в усадьбе Вечаша, на котором прозвучали выступления студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, а также педагогов и учащихся музыкальных школ Плюссы, Пскова и Луги им. Н. А. Римского-Корсакова.

«Честно говоря, эмоции зашкаливают, это прекрасное мероприятие. И вообще очень здорово, когда музей-усадьба не только выполняет свою прямую обязанность с точки зрения экспонирования и рассказа о замечательном человеке и великом композиторе, но еще проводит серию культурных мероприятий. То есть это уже не просто музей-хранитель, а музей-просветитель. Я очень рада, что сюда попала и надеюсь, что эта традиция будет продолжаться», – поделилась впечатлениями Елена Цунаева.

После концерта студентов консерватории гостей ждало выступление хора русской песни им. А. А. Эповой из Санкт-Петербурга. Завершилась праздничная программа открытием выставки «Дружба двух гениев», приуроченной к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.