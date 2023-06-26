Культура

Музыка в стиле средневекового фэнтези прозвучит в Псковском кремле

Музыка в стиле medieval fantasy прозвучит в Псковском кремле на фестивале «Довмонт Псковский» 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Дорогие друзья! Мы уже познакомили вас с клубами-участниками фестиваля из Санкт-Петербурга и Пскова, рассказали о мастер-классах для прекрасных дам и настоящих мужчин, а также опубликовали программу праздника. Сегодня же пришло время узнать получше музыкальный коллектив, который будет закрывать самое масштабное музейное событие этого лета», – обратились в музее.

Группа Plague'n'Tortures – это коллектив, исполняющий средневековую и авторскую музыку в стиле medieval fantasy. Вдохновением для него часто служит европейская средневековая и народная музыка, но также можно заметить мотивы, присущие славянским народам. Plague'n'Tortures воплощают в жизнь неповторимую атмосферу ушедших эпох и сказочных миров, настроений мятущейся русской души и неудержимого задора, свойственного народам всех времён.

Состав:

Дама Презрение (Алёна) – Никельхарпа, блок-флейта, волынка, вокал;

Сир Возмездие (Алексей) – Бузуки;

Дама Высокомерие (Анастасия) – Давул, ударные, перкуссии;

Сир Абсурд (Максим) – Басовая понтийская лира, бас.

Не упустите уникальную возможность услышать авторскую музыку группы Plague'n'Tortures на фестивале «Довмонт Псковский» 1 июля в Псковском кремле. Билеты по ссылке.