Культура

Псковская библиотека подготовила издание переписки Валентина Курбатова и Вячеслава Орехова

Электронное издание переписки писателя, критика, лауреата Госпремии РФ Валентина Курбатова и режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Орехова «Как хорошее послесловие» подготовил кабинет Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Название сборника – фраза из последнего письма Валентина Курбатова, отправленного Вячеславу Орехову 6 марта 2021 года за несколько часов до кончины критика.

«Больше тридцати лет длились дружба и творческое сотрудничество Курбатова и Орехова. Вячеслав Васильевич деятельно поддержал работу по сохранению памяти и творческого наследия Курбатова, которая ведется нашей библиотекой. Он передал в дар библиотеке архив переписки с Курбатовым, обширный мультимедийный архив и свою книгу "Незабытые рассказы сердца", посвященные Валентину Яковлевичу», - рассказала руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова.

В письмах друзья вспоминают о совместных поездках, говорят об искусстве, обсуждают планы, проекты, делятся тревогами. Одна из тем, часто поднимающихся в переписке, – совместные поездки в составе паломнических групп в Турцию, посещение христианских святынь в Эфесе, Смирне, Пергаме, Никее, Эдессе, Иконии и многих других памятных для истории в веры местах. Результатом этих путешествий стали книги Валентина Курбатова «Турция. В поисках древних святынь» и «Турция. Записки русского путешественника» и серия фильмов Вячеслава Орехова «Свидание с Византией», где писатель размышляет об истории религии, о вере и святых местах.

Сборник включает переписку 2005-2021 годов, а также историю знакомства адресатов и фотографии из мультимедийного архива, переданного в дар библиотеке имени Вячеславом Ореховым. Валентин Курбатов писал, что почерк – это «самая верная фотография души», поэтому письма 2005-2012 годов публикуются в формате цифровых фотокопий. Заключительный блок писем относится к 2019-2021 годам, когда переписка велась по электронной почте.

Издание проиллюстрировано фотографиями из переданного в дар библиотеке имени Курбатова мультимедийного архива Вячеслава Орехова, а также фотографиями из архива Кабинета Курбатова.

С изданием можно познакомиться в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана».