Культура

Бесплатные пригласительные билеты на фестиваль «Довмонт Псковский» разыгрывает музей

Бесплатные пригласительные билеты на фестиваль «Довмонт Псковский» разыгрывает Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Мы решили сделать подарок нашим подписчикам и разыграть три пригласительных на фестиваль. Условия участия просты», - отметили в музее.

Так, необходимо быть подписанным на группу Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», подписаться на Telegram-канал музея. В комментариях под этой записью нужно ответить всего лишь на один вопрос: «Сколько лет правил в Пскове благоверный князь и талантливый полководец Довмонт-Тимофей?»

И уже 30 июня в 12:00 подведут итоги и рандомно выберут трех победителей среди комментаторов.

Напомним, фестиваль состоится на территории Псковского кремля 1 июля.