Культура

Музейщики презентовали главный приз фестиваля «Довмонт Псковский»

Музейщики презентовали главный приз фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Хрустальный меч привезли в Псков из Владимирской области. Его изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского из чистейшего кварцевого стекла. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта.

«Увидеть зрелищные поединки за этот уникальный трофей и узнать, кто станет его счастливым обладателем, вы сможете на фестивале исторической реконструкции "Довмонт Псковский" 1 июля в Псковском Кремле», - отметили в пресс-службе музея.

Приобрести билеты можно по ссылке.