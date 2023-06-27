Культура

Истории о взрослой жизни расскажут псковичам актёры драмтеатра в ресторане «Пхали Хинкали»

Новый летний формат мероприятий «Взрослые чтения» запустят в Пскове 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТДЦ Fjord Plaza.

Изображение здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza

«Любите ли вы веселые истории о взрослой жизни? Чтобы посмеяться и подумать, может, немного и светло погрустить? Чтобы эти истории вам виртуозно прочитали ведущие актеры Пушкинского театра? И чтобы происходило это на уютной летней террасе ресторана "Пхали Хинкали" под вкусный ужин и ароматные напитки? Мы любим, поэтому решили поделиться этим с вами», – отметили в торговом центре.

На террасе ресторана актеры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Максим Плеханов и Александр Овчаренко заставят зрителей улыбаться и грустить, немного вздыхать и снова улыбаться.

«Вкусная еда, напитки, дружеская обстановка и ламповая атмосфера помогут славно скоротать будний вечер», – добавили организаторы.

Столики можно бронировать по телефону +7 (8112) 33-14-31.

Стоимость депозита – 1500 рублей на 1 человека.

Начало в 19:00.

Для лиц старше 18 лет