Культура

Оперный певец Виктор Коротич о фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское»

Солист оперной труппы Мариинского театра, обладатель оперной премии «Онегин», а также лауреат премии правительства Петербурга в области культуры и искусства Виктор Коротич станет одним из главных приглашенных гостей на фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское», который состоится на территории музея-заповедника «Михайловское» 8 и 9 июля. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал, что для него значит участие в фестивале на пушкинской земле, а также анонсировал, какие партии на стихи поэта прозвучат в его исполнении.

Фото: пресс-служба Мариинского театра

– Виктор Викторович, расскажите, что для вас значит участие в фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское»? Какие партии вы исполняете на фестивале?

– Любой фестиваль для меня – это возможность показать себя новым зрителям, рассказать о музыке, искусстве. На псковской земле я, кстати, выступаю впервые.

Я буду исполнять музыкальную иллюстрацию Георгия Васильевича Свиридова «Зимняя дорога» к повести Пушкина «Метель». Её я буду исполнять в первый раз. Пожалуй, самое лучшее исполнение этой композиции, которое мне удалось услышать в своей жизни, было у Елены Васильевны Образцовой (знаменитая русская оперная певица – ред.). Она его поет просто гениально, уникально, феноменально. Лучшего исполнения я не встречал, сколько слушал вариаций. Будет сложно повторить, но я постараюсь передать ту атмосферу пушкинских стихов в обработке Свиридова. Он ведь тоже смог уникальным образом воссоздать атмосферу этого пути, зимней дороги, особого настроения. А то, что композиция будет исполняться летом, ни на что не влияет. Мы ведь смотрим фильмы о зиме в любую пору, человеческое восприятие не содержит таких рамок.

Вторая партия – это яркое произведение Михаила Ивановича Глинки «В крови горит огонь желанья». Оно небольшое, длится всего лишь полторы минуты, но у него яркий первый куплет, передающий страстное желание, которое содержит и само название – громкое, мощное. Второй куплет - такая же мелодия, однако другие слова, поэтому он нежный, тихий, ласковый. В этом тоже есть своя исполнительская сложность, тем оно и привлекает зрителя.

Третья партия - Александра Сергеевича Драгомыжского «Ночной зефир струит эфир». Это одно из самых известных его произведений, также яркое, с повторяющимся лейтмотивом. Сейчас ловлю себя на мысли, что атмосферу произведения сложно передать на словах, проще взять и спеть.

– Как вы готовитесь к выступлению на фестивале и сколько времени уделяете подготовке к новым ролям?

– Любой фестиваль для меня – возможность, во-первых, выучить что-нибудь новенькое, я всегда стараюсь сделать программу не только из того, что пел раньше. Я с большим удовольствием разучиваю, разбираю произведения, которые мне предлагают. Очень хорошо, когда есть много времени на их подготовку, потому что каждое произведение претерпевает трансформацию «по дороге». Трёх дней очень мало, трёх недель много, а вот трёх месяцев достаточно, чтобы материал буквально вошел в кровь, когда ты не думаешь о словах, когда не думаешь о сложностях, а находишься внутри музыки и с удовольствием, полным пониманием и погружением можешь передать ту атмосферу. Бывает, что нужно учить быстро, такие случаи в моей жизни бывали, но удовольствия такого процесс не доставляет. Особенно если песня не на родном русском языке, когда приходится изучать каждое слово, вчитываться в подтекст, потому что у каждой фразы могут быть скрытые смыслы.

– Придают ли стихи Пушкина такому сложному процессу лёгкость?

– Материал Пушкина уникален. Его тексты запоминаются сразу, потому что выстроены математически, устроены так же упорядоченно, как и музыка. Его стихи удобны для творческой обработки. Это гениальные произведения, наше наследие, и большая честь исполнять их.

Фотография предоставлена организаторами фестиваля

– Расскажите, какие певцы оказывали наибольшее влияние на ваше творчество?

– Из всех исполнений «В крови горит огонь желанья» больше всего мне понравилось Юрия Гуляева. Он вообще яркий певец был, но в этом произведении он меня убедил, скажем так. Когда учишь что-то новое, смотришь, как как это представляли другие. Юрий Гуляев исполнял это произведение потрясающе.

– Какие работы вы считаете своими главными достижениями?

– У меня есть несколько ролей, которые стали гвоздями в моей творческой жизни. Это, конечно, роль Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». Его партию я исполняю чуть ли не на каждом концерте, куда меня приглашают. Главное, что это нравится людям. Для меня это уже не представляет такой максимальной технической сложности, каким она является на самом деле, поскольку я уже пою ее 20 лет. Для меня это удовольствие, а людям – радость. Есть у меня такая роль – Григорий Грязной из оперы «Царская невеста», за нее мне в 2018 году даже дали две оперные премии «Золотой софит» и «Онегин». И вот, кстати, 2 июля будет у нас в театре «Зазеркалье» спектакль в постановке режиссера Александра Петрова. Она потрясающая. Удивительно, что на нее люди приходят многократно.

– Хотелось бы узнать, какую музыку предпочитают слушать оперные певцы в свободное время?

– Кроме той, которую нужно выучить? Честно скажу, я предпочитаю классику. И в основном, конечно, я слушаю оркестровую музыку. Пожалуй, мое самое любимое произведение - это «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова, особенно в исполнении Ашкенази. То ли музыка такая гениальная, то ли я так настойчив, но слушаю её вот уже на протяжении 25 лет. И я не устал. Раза три в месяц ее точно слушаю. А вот радио я не могу слушать, потому что там, к сожалению, музыки нет. Называть музыкой то, что там транслируют, даже язык не поворачивается. Это просто какой-то набор звуков, не обремененный гармонией. Поэтому у нас один светоч – это классическая музыка и все, что с ней связано. И слава богу, что есть люди, которые это понимают и посещают концерты, спектакли, фестивали.

Беседовала Мария Королёва

Фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» состоится на территории музея-заповедника «Михайловское» 8 и 9 июля. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход на мероприятия фестиваля свободный. Для посещения концертов необходимо приобрести входной билет на территорию музея-заповедника в официальных кассах или онлайн

Подробности на сайте.

Информационными партнёрами фестиваля являются информационный портал Псковская Лента Новостей, радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) и радиостанция Ретро FM (91.5 FM).

Возрастное ограничение 6+