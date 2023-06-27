Культура

О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» для детей рассказали в музее

О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» для детей рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Пока настоящие мужчины сражаются в зрелищных поединках за хрустальный меч, а прекрасные дамы участвуют в различных средневековых активностях, самые юные участники фестиваля могут посетить интерактивные площадки», – рассказали организаторы фестиваля.

На фестивале для детей будут доступны:

Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки

Богородская игрушка – это неотъемлемая часть русской народной культуры, является одной из самых ярких и любимых, и вызывает улыбки не только у детей, но и у взрослых. В ходе мастер-класса участникам в игровой форме расскажут об истории, видах и механизмах богородской игрушки, а также предложат изготовить на выбор одну из игрушек: «Заяц-барабанщик» или «Кузнецы». Занятие проведут мастера Артели «Свои Кустари» из Москвы.

Крепость из сена

Крепость – очень важное оборонительное сооружение средневекового русского города. Для будущих богатырей на фестивале «Довмонт Псковский» будет построена крепость из сена. Юные участники мероприятия смогут проверить свои силы и «повоевать», облачившись в мягкое снаряжение.

Историческая игротека

На фестивале участники смогут познакомиться с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги. Посетители игротеки погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историй, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи».

Музейная мастерская

Участники мастер-классов музейной мастерской, которая будет работать на фестивале «Довмонт Псковский», смогут изготовить своими руками обережные куклы, попробовать себя в ткацком деле, связать иглой сувенир на память, познакомиться с технологией набойки по ткани, создать игрушку из фетра и многое другое.

Поучаствовать в мастер-классах, «повоевать» в крепости из сена, поиграть в средневековые игры можно, купив билет на фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» по ссылке. Фестиваль пройдет 1 июля в Псковском кремле.

Также проходит розыгрыш бесплатных пригласительных.