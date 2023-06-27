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Культура

В Псковском кремли встречали слушателей программы кадрового резерва страны

28.06.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников модуля «Гуманитарные истоки и смыслы будущего», который проходит на территории региона в рамках программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Глава региона рассказал об истории Псковской области, основных векторах направления развития экономики, ответил на вопросы участников встречи. Михаил Ведерников также отметил особое значение Псковского кремля, где стартовал образовательный модуль.

Гостей поприветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника. Светлана Мельникова сообщила участникам встречи об особой просветительской роли музея-заповедника в формировании, в первую очередь, у детей и подростков чувства сопричастности к великим событиям Родины, национального самосознания. В качестве примера было рассказано о цикле патриотических программ «Потягнем за Отечество», взаимодействии с учебными заведениями региона, развитии межмузейного сотрудничества, в том числе в странах СНГ.

В конце блока, организованного на базе Псковского музея-заповедника, участники образовательного модуля посетили авторские экскурсии по кремлю.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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