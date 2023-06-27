Культура

О новых клубах-участниках фестиваля «Довмонт Псковский» рассказали музейщики

О новых клубах-участниках фестиваля «Довмонт Псковский» Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вы думали, что уже знаете все о предстоящем фестивале "Довмонт Псковский"? Не тут-то было, нам еще есть, что вам поведать! А точнее, с кем познакомить. Представляем оставшихся участников из Санкт-Петербурга, Соснового Бора (Ленинградская область), Великого Новгорода и Великих Лук», – рассказали музейщики.

Клуб «XIII век»

Клуб исторической реконструкции «XIII век» занимается воссозданием повседневной и военной жизни населения государств Европы от Испании до Руси в XIII веке. Деятельность клуба крайне разнообразна: реконструкция битв и сражений XII-XIII века; полевые маневры с ориентированием на местности, штурмом или защитой укреплений; турниры и состязания различных форматов; походы и фестивали в формате Living History с максимальным погружением в эпоху и атмосферу XIII века; научная и просветительская деятельность; реконструкция Средневековых ремесел и искусства.

Клуб «Liddle Franke»

Клуб исторической реконструкции «Liddle Franke» впервые примет участие в фестивале «Довмонт Псковский». Его название переводится с вымершего франкского языка – «Малая Франция». Реконструкторы будут представлять на празднике Северную столицу. Клуб постоянный участник подобных фестивале как в России, так и за рубежом.

Клуб «Tallskög»

Клуб «Tallskög» – это объединение апологетов исторической реконструкции из города Сосновый Бор (Ленинградская обл.), которое вобрало в себя дружный, творческий и спортивный контингент учащейся и работающей молодежи. Бессменным руководителем и лидером клуба является Юрий Куликов. Общей для всего клуба реконструируемой темой является эпоха раннего средневековья и пограничные территории Скандинавии и северной Руси. Living History походы, как пешие так и водные, являются излюбленным занятием в межсезонье. В клубе также обширно представлены ремесленные и творческие составляющие данной эпохи.

Клуб «Рать»

Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры «Рать», основанный в 1996 году Юрием Гончаровым, занимается реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков. Клуб является организатором фестиваля исторической реконструкции «Собор ратных дружин в Великом Новгороде» и постоянным участником Российских и зарубежных фестивалей. Руководителем клуба является Семен Егерев.

Клуб «Великие Луки»

Клуб исторической реконструкции «Великие Луки» будет представлять на фестивале Псковский край. Основная деятельность клуба – реконструкция быта и культуры Средневековья. Параллельно клуб развивает такие направления, как стрельба из лука, спортмеч (современный мечевой бой), Казарла (рубка шашкой), фаершоу. Клуб участвует в просветительских и показательных мероприятиях как в городе, так и других регионах страны.





Увидеть участников в деле гости смогут, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский» по ссылке.



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