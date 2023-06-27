Культура

VI Бунинские чтения пройдут в Себеже 30 июня

VI Бунинские чтения пройдут в Себеже 30 июня. Организатор литературных встреч – Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В чтениях примут участие известные литературоведы, экскурсоводы и работники культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Себежа. Доклады будут посвящены актуальности и новому прочтению произведений Ивана Бунина, опыту российских библиотек по работе с творчеством писателя, некоторым аспектам его биографии и памятниках в России и за рубежом.

По традиции Бунинские чтения в Себеже завершатся посещением усадьбы Марии Миловидовой в деревне Сутоки, в которой гостил писатель.

1 июля в 12.00 мероприятия продолжатся в актовом зале библиотеки имени Курбатова кинопоказом фильма Владимира Толкачикова «Несрочная весна», снятом по произведениям Бунина.

Литературные встречи проходят один раз в два года. Первые состоялись в 2012 году, в год столетия пребывания Ивана Бунина на Псковской земле.

«Летом 1912 года в Себежском уезде по приглашению поэта Александра Сергеевича Черемнова в усадьбе его покровительницы Марии Павловны Миловидовой жил и творил Иван Алексеевич Бунин, ставший в 1933 году первым из россиян Нобелевским лауреатом по литературе. Александр Черемнов с Марией Миловидовой в декабре 1911 года были на острове Капри, где они и познакомились с Иваном Буниным. По их приглашению Иван Алексеевич с супругой и племянником летом гостили в Клеевке Себежского уезда. Здесь писатель жил и работал. Здесь созданы стихотворения и два прозаических произведения», - рассказали в библиотеке.

Инициативу краеведа Натана Левина по проведению Бунинских чтений поддержала Псковская областная универсальная научная библиотека. С тех пор на Псковской земле собираются почитатели и исследователи творчества Бунина, чтобы поговорить о великом русском писателе.