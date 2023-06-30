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Культура

Концерт органной музыки пройдет в Пскове 1 июля

30.06.2023 17:19|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Шесть взглядов на мир» состоится в субботу, 1 июля, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, он начнется в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме. 

В концерте принимают участие студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Органа и клавесина», лауреаты всероссийских и международных органных конкурсов Евгения Борисова и Андрей Поляков.

В органном концерте «Шесть взглядов на мир» прозвучат музыкальные произведения XIX-XX веков: поздних романтиков француза Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, венгро-немца Ференца Листа, французских органистов и композиторов-симфонистов Луи Виктора Жюля Вьерна и Александра Гильмана, а также современного советского и российского композитора и органиста Олега Янченко.

«Музыка многих органных стран представлена лучшими сочинениями различных жанров и эпох. Непосредственное выражение мира человеческих чувств и свобода самовыражения, не ограниченного рамками условностей, – вот альфа и омега этого органного концерта», - рассказали в храме. 

Посещение концерта осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64. 

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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