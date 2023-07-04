Культура

Участники летней Ганзейской школы посетили Псковский музей

Обучающиеся Всероссийской научно-практической летней школы «Русский Северо-Запад и Ганза в свете междисциплинарных исследований» посетили Псковский музей-заповедник 5 июля. Участниками мероприятия стали 45 человек из России и Белоруссии, которые профессионально изучают историю взаимоотношений крупного торгового союза и Руси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музейщики подготовили для гостей обширную программу. Сначала начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков провел экскурсию по залам Поганкиных палат, а затем прочел лекцию «Торговый дом Поганкиных: секреты успеха и причины гибели». Он рассказал, как Сергей Поганкин смог достичь вершины социальной лестницы и войти в «гостиную сотню», о самом важном и стабильном источнике дохода купца, о причинах прекращения знаменитого рода.

«Я занимаюсь изучением Средних веков и поэтому решил принять участие в Ганзейской летней школе. Очень рад, что представилась такая возможность посетить Псков и Псковский музей-заповедник. Данное культурное пространства, Поганкины палаты, очень впечатлили: понравилось необычное устройство купеческих палат и выставки, представленные сейчас в отремонтированных залах», – рассказал студент Высшей школы экономики из Москвы Иван Евсеев.