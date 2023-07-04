Культура

Литературно-музыкальный фестиваль проходит на территории музея-заповедника «Михайловское»

Двухдневный открытый литературно-музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» проходит на территории музея-заповедника «Михайловское» 8 и 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Два вечерних концертных события (8 и 9 июля, 18.00) пройдут при участии одного из лучших музыкальных коллективов страны, Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. За дирижёрским пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, народный артист России Александр Чернушенко.

В концертных программах свое отражение непременно найдёт и актуальный культурный контекст. Прежде всего, это Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов, два гения русской музыкальной культуры, юбилеи которых широко отмечаются в России в 2023 году.

Особую выразительность в Михайловском приобретает другая юбилейная дата: 200 лет с начала создания романа «Евгений Онегин», и это – ещё один ключевой смысловой компонент фестивальной программы. Романсы, народные песни, симфонические миниатюры, киномузыка, оперы, балеты, всеми любимые русские вальсы по Пушкину – организаторы обещают устроить яркий праздник поэзии, музыки и высокого исполнительского искусства.

«Музыка помогает современному человеку более глубоко осмыслить и проникнуться пушкинским словом», – отмечает начальник информационной службы музея-заповедника «Михайловское» Надежда Василевич.

Ведущие концертных программ – популярная актриса театра и кино Эмилия Спивак и известный журналист, режиссёр-документалист Иннокентий Иванов.

Фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробности на сайте.

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Вход на мероприятия фестиваля свободный.

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