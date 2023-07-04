Культура

Шестидневный международный фестиваль музыки и света пройдет в Пушкинских Горах

Шестидневный международный арт-фестиваль музыки и света пройдет в Пушкинских Горах с 18 по 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Туристский информационный центр.

ChillOutPlanet Festival - живая и электронная музыка под открытым небом. На 5 сценах ведущие диджеи и композиторы России и мира.

Гостей фестиваля ждут хиллинг-пространство, иммерсивная галерея, детский сад, ярмарка, кинотеатр, фудкорты, бани, пункт проката, медпункт.

С полной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте, здесь также приобрести билеты.