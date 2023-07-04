Культура

Губернатор пригласил псковичей и гостей региона на историческую реконструкцию в Самолву

Масштабная историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» состоится с 15 июля по 12 сентября. Поход стартует из Самолвы 15 июля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Приглашаю на выходные в Самолву, где можно будет прикоснуться к нашей истории и стать свидетелями настоящего средневекового представления», - написал Михаил Ведерников.

15 июля в деревне зрители смогут посетить исторический лагерь реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы и Владимира. Можно будет увидеть бои конницы, принять участие в ярмарке мастеров, пострелять из лука.

Из Самолвы реконструкторы отправятся до Феодоровского монастыря в Нижегородской области – именно там закончил свой земной путь Александр Невский. Маршрут реконструкции пройдёт через восемь регионов и составит более 2300 км.