Культура

О памятниках Пскова рассказали в Душанбе

В Душанбе состоялся Российско-Таджикский музейный форум, на котором опытом работы поделились представители ведущих музеев Российской Федерации. Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным связям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец рассказал о тонкостях сохранения культурного наследия на примерах объектов, которые находятся в управлении музея-заповедника, и опыте работы других учреждений страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Форум проходил в стенах Национального музея Республики Таджикистан. Лекции российских специалистов вызвали большой интерес у коллег с принимающей стороны. Представители музеев России рассказали о сохранении культурного наследия, проблемах подготовки квалифицированных кадров, способах продвижения музейных коллекций и использования современных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры и многом другом.

«Представители музейного сообщества Республики Таджикистан с большим интересом отнеслись к докладам и лекциям, который мы им представили. Мы старались делать акцент на практической стороне вопроса, оказывая своеобразную методическую помощь коллегам. Уверен, что вся полученная информация будет для них полезной», – отметил Николай Полидовец.

Одновременно в Таджикистане открылись Дни культуры Российской Федерации. В рамках комплекса всех мероприятий прошла презентация выставки, подготовленной Музеем кино, состоялись концерты народного артиста Российской Федерации Дениса Мацуева и академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».