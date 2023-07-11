Культура

Фестиваль «Послушайте!» к 130-летию Владимира Маяковского пройдет в Пскове

Фестиваль «Послушайте!», посвященный 130-летию Владимира Маяковского, пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Вас ждут мастер-классы, интеллектуальные игры, лекции и, конечно, чтение стихов Владимира Маяковского, которые сегодня не менее актуальны, чем при его жизни», - рассказали в библиотеке.

Программа:

12.00-13.15 - мастер-класс по коллажу «Послушайте!» (Синий зал, 3 этаж);

13.30-15.00 - интеллектуальная игра «Сплошное сердце» (Синий зал, 3 этаж);

15.00-16.00 - комикс абсурда: «Необычайное лето Маяковского» (Синий зал, 3 этаж);

15.00-17.00 - «Гвозди слов» - создание постеров с цитатами Владимира Маяковского (креативный центр Cultura, 1 этаж).

«Поэт, художник, драматург, сценарист – он навсегда остался в числе самых ярких творцов, не выходящих из поля общественного внимания. Сегодня стихи Маяковского не менее актуальны, чем при его жизни. Любовь, смерть, созидание, роль поэта в обществе и политике – он писал об этом со всей возможной страстью, а мы – читаем с восхищением вот уже более ста лет», - добавили в библиотеке.

Начало в 12.00. Библиотека находится на улице Профсоюзной, 2. Место проведения фестиваля: 3 этаж, Голубой зал.