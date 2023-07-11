Творческий вечер «Дом у воды» поэта Александра Питиримова состоится в Пскове

Творческий вечер «Дом у воды» петербургского поэта, чья биография прочно связана с Псковом, главного редактора литературного портала «Поэзия.ру» Александра Питиримова состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 14 июля, рассказали Псковской Ленте Новостей в учреждении.
В программе вечера в авторском исполнении прозвучат новые поэмы и стихотворения, написанные в 2023 году.
В своих произведениях Питиримов часто обращается к историческому прошлому России, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. В числе поэтов, в разное время писавших о Пскове, Питиримов упомянут в недавно опубликованной монографии доктора филологических наук, профессора Псковского государственного университета Аиды Разумовской «Город на горах. Мифология Пскова в литературе».
Поэма «Дом у воды», давшая свое название программе творческого вечера Александра Питиримова, - это «летопись жизненного пути обычного человека; непредвзятое, вынутое из самих глубин народной жизни, покоряющее своей простотой, естественностью и одновременно цельностью художественной формы лирико-философское осмысление жизни», рассказали в библиотеке.
Каждый желающий сможет получить книгу Александра Питиримова «Гений предместья» с автографом. Начало в 17.00